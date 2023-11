Juve occhio a Nico Gonzalez: numeri super l’argentino

La Juve si prepara a sfidare la Fiorentina e dovrà prestare particolare attenzione a Nico Gonzalez. In un approfondimento pubblicato dal club bianconero, infatti, si può leggere: "Nicolás González ha già realizzato cinque gol in nove match di questo campionato, solo uno in meno di quanto fatto in 24 presenze nel 2022/23 e due in meno che nelle 33 partite del 2021/22.