Juve, chi recupera per la Fiorentina? Le parole di Motta

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta sulle condizioni degli infortunati in vista della sfida contro la Fiorentina

In vista della sfida contro la Fiorentina l’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Chi recupererà per la sfida contro la squadra di Palladino? “Nico oggi si è allenato con il gruppo e sarà disponibile per domani – ha esordito -. Ci saranno anche Douglas, Koop, Danilo. Rouhi e Weah li dobbiamo aspettare, così come Milik. Poi Bremer e Cabal lo sapete anche voi. Nico? Alla fine nel calcio tutti vogliono vincere, giusto sia così. Dobbiamo fare le cose che sappiamo fare e bene, concentrati sul campo. Vero che è una partita sentita anche dai nostri tifosi e lo sappiamo, importante per noi essere insieme sia in campo che fuori. Nico ha fatto due giorni di lavoro differenziato, dopo il Monza era un po’ affaticato e abbiamo preferito non rischiarlo. Oggi l’ho visto bene, siccome nemmeno i ragazzi sanno chi inizierà o meno, non ve lo posso dire“.

Juve, le parole di Thiago Motta

Su Douglas Luiz ha poi aggiunto: “Credo tanto possa tornare ai livelli visti in Premier e lo spero. Ha dimostrato che da centrocampista può fare tutto, nella sua squadra precedente giocavano in due davanti alla difesa, ma lui ha fatto tanto anche in fase offensiva trovando tanti goal. Calci piazzati? Sicuramente Koop è il primo. Se un calciatore in allenamento segna cinque volte su cinque, allora deve tirarli lui. Anche Douglas Luiz li tira sempre, ma alla fine è il campo che decide. Poi è un ragazzo anche generoso che ogni tanto li lascia ai compagni”.