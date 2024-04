Juve-Fiorentina, Gatti: “Oggi scesi in campo con cattiveria agonistica”

E' una vittoria importantissima. Arrivavamo da due mesi difficilissimi. Questa vittoria e quella di martedì ci danno tanto morale. Nel prossimo mese e mezzo ci giochiamo tantissimo, ci giochiamo la vita. Pensiamo partita per partita, cercando di farci trovare pronti.

Oggi è scesa in campo una Juventus con una rabbia agonistica diversa?

Sì, lo stesso spirito di martedì. Quando c'è lo spirito nel quale lotti per il compagno e per il centimetro in più, a partire dagli attaccanti che hanno fatto un lavoro impressionante e ci hanno dato una grande mano. Dusan e Federico hanno fatto un lavoro impressionante. Lottiamo su ogni pallone e siamo una squadra durissima da affrontare.