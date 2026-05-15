Contemporaneità e designazione arbitrale

La 37ª giornata di campionato si giocherà all’insegna della contemporaneità: tutte le squadre impegnate nella corsa Champions scenderanno in campo domenica 17 maggio alle ore 12.00. Tra queste c’è anche Juventus-Fiorentina, sfida carica di tensione sportiva e significati di classifica. A dirigere l’incontro sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, con Marinelli quarto uomo. In sala VAR ci sarà Daniele Chiffi, assistito da Meraviglia. Una designazione che non passa inosservata, soprattutto per i precedenti che legano sia Massa sia Chiffi alle recenti partite della Juventus. I numeri complessivi sorridono ai bianconeri: su 34 gare dirette da Massa, sono arrivate 22 vittorie, 8 pareggi e appena 4 sconfitte. Meno positivo, invece, il bilancio con la Fiorentina, che con lo stesso arbitro conta 9 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte.

Gli episodi recenti che fanno discutere

Al di là delle statistiche, sono alcuni episodi specifici ad aver lasciato strascichi polemici. In particolare, nella sfida di dicembre tra Bologna e Juventus, Massa lasciò correre su due interventi molto contestati di Lucumì: prima una spinta evidente su David in area, poi un sollevamento da terra di Conceição in stile wrestling nel finale di gara. In entrambe le situazioni né l’arbitro né il VAR intervennero, generando molte proteste. Guardando alla stagione precedente, altro episodio discusso in Lazio-Juventus, quando Massa inizialmente non sanzionò un contatto tra Kalulu e Castellanos. Richiamato al VAR proprio da Chiffi, cambiò decisione ed espulse il difensore francese tra le proteste bianconere. Ancora prima, in Genoa-Juventus, l’allora tecnico Massimiliano Allegri si presentò negli spogliatoi per chiedere spiegazioni dopo un presunto tocco di mano di Bani e un intervento duro di Malinovskyi su Yildiz non sanzionati.

Chiffi al VAR e il caso Kalulu

La presenza di Chiffi al VAR riporta alla memoria altri precedenti delicati, soprattutto per Pierre Kalulu. L’arbitro di Pavia era infatti al monitor anche durante Inter-Juventus di questa stagione, gara segnata da decisioni molto discusse, tra cui l’episodio che portò all’espulsione del difensore bianconero. Il dato che colpisce è che nelle ultime tre partite della Juventus con Chiffi al VAR, Kalulu è stato espulso in due occasioni. Un dettaglio che non passa inosservato tra i tifosi e che contribuisce ad aumentare l’attenzione attorno alla direzione arbitrale di una sfida già carica di pressione. In un match dove la posta in palio è altissima e la tensione inevitabile, ogni episodio sarà osservato con la massima attenzione. Juventus-Fiorentina si preannuncia intensa non solo per motivi di classifica, ma anche per una designazione arbitrale che riporta alla mente ricordi ancora molto vivi.