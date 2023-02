Juve, Allegri si affida al trio delle meraviglie: Chiesa, Vlahovic e Di Maria

Di fronte alle difficoltà c'è chi fugge e chi combatte. L'impressione è che Allegri con la sua Juve abbia deciso di prendere la seconda strada. Dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica e la brutta sconfitta contro il Monza, questa sera contro la Fiorentina servirà un segnale forte. Per questo il tecnico bianconero si prepara a schierare per la prima volta dal primo minuto il super tridente composto da Chiesa, Vlahovic e Di Maria.

Le chiavi dell'attacco bianconero saranno quindi affidate a loro, pronti a far passare una brutta serata alla difesa della squadra di Italiano . Per l'esterno italiano e il bomber serbo sarà una partita molto particolare, contro quella che è la loro ex squadra.

"Federico Chiesa e Dusan Vlahovic hanno disputato insieme 41 match alla Fiorentina in tutte le competizioni (11V, 15N, 15P); con la Juventus, invece, l’italiano e il serbo hanno giocato insieme solo due partite fin qui (vs Lazio in Coppa Italia e vs Salernitana in Serie A, entrambe in questo mese di febbraio)", fa sapere la Juventus. "Solo una volta Federico Chiesa e Dusan Vlahovic si sono scambiati un assist in gare ufficiali: nel turno di Coppa Italia tra Fiorentina e Monza del 18 agosto 2019 l’attaccante serbo ha fornito un assist all’esterno italiano per il terzo gol viola".