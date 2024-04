Juve, la finale di Coppa Italia è a un passo: vietati cali di concentrazione

La vittoria per 2-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia può permettere alla Juve di guardare al futuro con positività. La finale è stata ipotecata ma il passaggio del turno non è ancora certo: vietati cali di concentrazione. Per i bianconeri questa è una stagione complessa e la Coppa Italia è uno degli obiettivi da raggiungere a ogni costo. "Abbiamo ancora gli obiettivi aperti, Coppa Italia e Champions che ci ha chiesto la società - ha detto Allegri a fine partita -. Metteremo tutto l’impegno possibile per arrivare in fondo. I momenti di difficoltà ci sono, ma i ragazzi sono responsabili. Un allenatore è valutato dai risultati, appena non ci sono siamo noi quelli chiacchierati: è giusto. Se il 25 maggio saremo fuori da questo vorrà dire che la stagione non è stata all’altezza".