Juve, filtra ottimismo per il rientro di Cabral: la data del rientro
Stefania Palminteri
5 Settembre, 10:48
Pian piano si avvicina il ritorno in campo di Juan Cabal: ecco quando il difensore colombiano della Juve potrebbe rientrare

Dopo il rientro di Gleison Bremer, la Juve attende anche il compagno di reparto Juan Cabal. Il ritorno in campo del colombiano, tuttavia, avverrà con la massima prudenza: l’ex Verona, fuori dal novembre scorso, sta seguendo un percorso graduale, con carichi di lavoro calibrati e prove tattiche mirate.

Il tecnico Tudor ha confermato più volte quanto il difensore sia considerato un rinforzo strategico per la squadra. La sua versatilità consente di utilizzarlo come vice di Lloyd Kelly o come alternativa sulla fascia sinistra, con Filip Kostic e Andrea Cambiaso. La speranza è quella di rivedere Cabal in campo per metà settembre.

