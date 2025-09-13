Juve, Ferrara: "Tudor era timido. La squadra da battere resta..."

Ciro Ferrara, ex difensore della Juve, ha parlato su Tuttosport per analizzare la sfida di oggi contro l'Inter e il campionato bianconero

Ciro Ferrara -ex difensore bianconero- è intervenuto a Tuttosport in vista della sfida tra Juve e Inter, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A e in programma oggi all’Allianz Stadium di Torino. Ecco le sue dichiarazioni: “Tudor l’ho trovato sereno, anzitutto perché siamo solo a inizio campionato, ma poi per via della rosa che gli è stata messa a disposizione. Ha sei attaccanti molto interessanti: dovrà fare delle scelte. Ma il valore di Igor sta proprio nella gestione delle risorse.

All’inizio il croato era un po’ intimidito: aveva 20 anni e per la prima volta lasciava il suo Paese per trasferirsi in un club come la Juventus. Noi lo abbiamo accolto a braccia aperte perché fin da subito si è posto nella maniera giusta dando la sua disponibilità. Credo che ci abbia messo poco a sentirsi a casa. Oggi Igor, oltre al suo trascorso in bianconero, ha un bagaglio di esperienze internazionali che l’hanno portato a saper gestire al meglio qualsiasi spogliatoio.

La squadra da battere resta il Napoli. Ed è naturale perché partono con lo scudetto sul petto, anche in virtù del loro mercato estivo che è stato importante. Poi sappiamo che per riconfermarti devi dimenticare quanto fatto l’anno prima e ripartire con ancor più motivazioni. Boniperti diceva che vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta. Ecco, con l’esperienza ho capito che rivincere è ancor più importante, e la Juve proverà a farlo.

Vlahovic? Dusan ha vissuto un finale di stagione delicato: tutto mi portava a credere che la migliore strada per lui e la Juventus fosse quella di separarsi. Eppure i fatti mi stanno smentendo: sembra che abbia trovato la chiave per uscire dalla comfort zone. È uno step che devi fare per trovare nuove motivazioni. Parliamo comunque di un giocatore molto giovane che ha un potenziale inespresso e che può migliorare ancora tanto. É sulla strada giusta: nelle prime due giornata ha dato una gran mano ai compagni.

A giudicare dalle parole di Igor devo dire che mi ha trasmesso la stessa cosa. È un giocatore carismatico e di personalità, uno dei leader dello spogliatoio. Il suo rientro è fondamentale, non credo sia un caso che la Juve con lui in campo non prenda gol in Serie A da otto partite…”