Juve, Ferrara sulla corsa Champions: “I bianconeri insieme alla Roma hanno maggiori possibilità”

La corsa al quarto posto si fa sempre più avvincente con diverse squadre coinvolte. Leggiamo il pensiero di Ciro Ferrara.

L’ex difensore bianconero Ciro Ferrara, ha parlato della lotta per entrare nella prossima Champions League ai microfoni di Tuttomercatoweb. Qui sotto le sue parole:

“Il Napoli sta ritrovando solo adesso dei giocatori importanti. Ma è sicuramente una squadra che ha avuto un andamento più regolare rispetto alle altre e per me entrerà in Champions. Roma e Juventus secondo me poi sono quelle che hanno le maggiori possibilità, con i loro pregi e difetti.

Sicuramente la Juventus, che avrà tre partite in casa nelle prossime quattro. E poi ci sono Como e Atalanta, due squadre che faranno più fatica. Tanto di cappello per quanto sta facendo Fabregas, per l’Atalanta invece il fatto di dover recuperare così tanto, forse non le basterà”.