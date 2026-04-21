Ospite negli studi di DAZN, l’ex difensore bianconero Ciro Ferrara, ha commentato il momento positivo che attraversando la Vecchia Signora. Leggiamo le sue parole:

LA VITTORIA CON IL BOLOGNA: “È sotto gli occhi di tutti che la Juventus sta attraversando un grande momento di forma. La vittoria contro il Bologna ne è la dimostrazione, nonostante l’assenza di Yildiz, la squadra ha giocato molto bene. Senz’altro questo è una dimostrazione che il gruppo è unito e segue mister Spalletti”.

SU DAVID: “Secondo me è in una fase di crescita. Contro gli emiliani ha giocato bene, ha attaccato lo spazio con i tempi giusti. Si vede che adesso è più pulito anche nelle giocate che fa, soprattutto quando è spalle alla porta e deve fare salire la squadra. Va sottolineato, che anche nei momenti di difficoltà il canadese è sempre stato difeso da tutti e questo è un aspetto importante”.