Juve, Ferrara a DAZN: “È oggettivo che davanti manchi un grande finalizzatore”

L’analisi di Ciro Ferrara sulla sconfitta della Juve a Cagliari. Leggiamo le sue dichiarazioni a DAZN.

Dagli studi di DAZN ha parlato Ciro Ferrara, dove ha analizzato la sconfitta degli uomini di Spalletti contro la squadra sarda. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Questo è il calcio. Il Cagliari con i denti tiene stretto questo risultato e porta a casa tre punti importanti. È stata una Juventus poco incisiva, soprattutto nel primo tempo, ha fatto numeri importanti, ma alla fine il risultato dice che a vincere è stata la squadra di Pisacane. È oggettivo che ai bianconeri davanti manchi qualcosa, per cui la priorità deve essere quello di raggiungere il piazzamento Champions, sia David che Openda sono apparsi in difficoltà per cui non so se arriverà qualcuno dal mercato”.