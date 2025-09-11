Juve, Felipe Melo duro: "Tudor non mi fa impazzire. Con Chiellini..."

L'ex centrocampista della Juve Felipe Melo ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando del derby d'Italia

Ecco le sue parole: "Alla Juve ero giovane e immaturo. Ho commesso dozzine di errori e li ho pagati tutti. Una volta persi palla, il pubblico mi fischiò e mandai tutti a quel paese.

Quando rientrai a casa mia moglie mi rimproverò e capii di aver fatto un errore. Nella partita successiva andai sotto la curva per scusarmi. Ero un ragazzino: litigavo con tutti, rispondevo male, ero scontroso e nervoso. Discussi anche con Chiellini, com’è noto.

Ormai abbiamo fatto pace: ci siamo salutati con affetto al Mondiale per Club. È stato lui a venirmi incontro e ad abbracciarmi. Un gesto di grande umiltà. C’era anche Infantino. È geniale: sta cambiando il calcio e lo stimo. L’Inter è nel mio cuore. A casa ho ancora la prima pagina della Gazzetta dopo un mio gol al Verona, quando andai a baciare mia moglie.

Era il 2015, c’è scritto “fuga al bacio”. Quando Mancini mi chiese di venire non esitai un momento, mi dispiace solo di essere rimasto così poco. La gara con l’Inter dirà se la Juve potrà lottare per lo scudetto. Ho visto i bianconeri al Mondiale: contro il City sono stati vergognosi.

Tudor non mi fa impazzire, non sembra niente di eccezionale. In campionato è partito bene, ma è contro squadre come l’Inter che deve fare la differenza. I nerazzurri sono i più forti, ma il Napoli ha qualità. Sarà un testa a testa. L’anno scorso è mancato come l’aria.”