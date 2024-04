Juve, Felipe Anderson sarà solo il primo colpo: si lavora per il cambio modulo

Dopo mesi di voci e trattative sembra che la Juve abbia finalmente trovatol'accordo per l'acquisto a parametro zero di Felipe Anderson. L'attaccante brasiliano sarà solo il primo dei colpi del club bianconero, che in vista della prossima estate si prepara a rinforzare la rosa in vista del ritorno in Champions League. L'idea del club, a prescindere dal futuro di Allegri, è quella di passare a un 4-3-3 e per farlo serviranno più esterni. Oltre al giocatore della Lazio la Juve segue anche Greenwood e Zaccagni, così come Zhegrova del Lille. Occhi puntati anche in difesa e a centrocampo dove gli obiettivi numero uno restano Calafiori e Koopmeiners.