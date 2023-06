Juve, continua il casting per la fascia destra: il preferito è Castagne

Non mancano però le alternative. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un interessamento per Odriozola e Lucas Vasquez del Real Madrid, così come per Holm dello Spezia (su cui però è forte l'Atalanta). L'impressione è che i bianconeri vogliano acquistare due esterni, ma occhio al ritorno a Torino di Cambiaso. L'esterno italiano nell'ultima stagione ha fatto vedere ottime cose al Bologna e potrebbe rimanere in rosa. In carriera ha già dimostrato di saper giocare indifferentemente a sinistra come a destra. Per questo Allegri nel corso del ritiro estivo lo proverà anche a piede invertito. La soluzione migliore potrebbe essere già in casa: staremo a vedere.