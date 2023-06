Juve, da Cuadrado ai nuovi acquisti: il punto sulle fasce

È stata un'annata difficile e ricca di problemi in casa Juve , ma ora è già il momento di cominciare a pensare alla prossima stagione. La società ha confermato Massimiliano Allegri , che nonostante le offerte dall'Arabia Saudita rimarrà quindi sulla panchina bianconera. L'allenatore della Vecchia Signora ha quindi incontrato il direttore sportivo Manna per parlare del piano in vista del mercato e della prossima stagione: le prime decisioni sono già state prese.

Le novità più importanti riguardano le fasce, dove la Juve ha le idee chiare in mente, a partire da Juan Cuadrado. Il terzino colombiano in un'intervista ha detto: "Mi hanno fatto una propostama in questo momento non ci sto pensando. Ho detto che ne parleremo più avanti, speriamo di trovare un accordo e continuare a giocare ad alto livello". In realtà secondo quanto riportato da Sky SportCuadrado non verrà rinnovato. Il giocatore in questa stagione è stato un punto fermo della squadra di Allegri ma la dirigenza ha deciso che sia arrivato il momento di salutarsi. Dopo tante stagioni passate a Torino, quindi, il Panita si prepara a fare le valigie.