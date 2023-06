Juve, Fagioli: “Infortunio? Sto meglio, vi dico quando torno”

Intervistato sui canali ufficiali della Lega di Serie A, Nicolò Fagioli ha risposto a diverse domande riguardanti la sua stagione alla Juventus . Il centrocampista bianconero ha prima di tutto tranquillizzato sulle sue condizioni in vista del ritiro con i compagni della Vecchia Signora. Ecco cosa ha detto: "Ora sto meglio, ho recuperato dall’operazione che ho fatto. E’ stato un infortunio sfortunato: secondo me non è stato un intervento cattivo, voleva cercare la palla. Io ero a peso morto, lui è arrivato a mille all’ora, mi ha preso la clavicola e si è fratturata. Quando rientro? Penso tra fine luglio e inizio agosto" .

Sui gol alla Juve

Nell'intervista, Fagioli ha commentato alcune delle migliori azioni che lo hanno visto protagonista alla Juventus: "Il gol al Lecce stata un’emozione fantastica. E’ stato il mio primo gol con la maglia della Juventus e poi è stato quello della vittoria per 1-0. Ero felicissimo di aver aiutato la squadra ma anche per aver raggiunto questo traguardo che sognavo fin da piccolo. In occasione del gol all'Inter, non mi aspettavo di giocare, ma ero pronto. Per fortuna abbiamo vinto facendo una bellissima partita. Ho avuto fortuna con il gol, ma penso di essermelo meritato. Trovare la rete contro la Cremonese è stato bellissimo. All’inizio ero così felice perché non segnavo da cinque o sei mesi. Poi mi sono reso conto di aver fatto gol alla mia ex squadra alla quale sono molto affezionato e quindi mi sono fermato subito".