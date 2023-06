Capuano: “Riforma della giustizia? Pubblicità alle spalle della Juventus”

La risposta di Capuano

Per Capuano, la risposta del presidente del CONI non è giustificata per varie ragioni che hanno causato un danno alla stagione della Juventus. Ecco cosa ha detto in merito: "Ora le bocce sono ferme. Va detto che anche le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò risultano fuori luogo. Lo sdoppiamento di un processo unico, i tempi troppo lunghi e il conseguente finale obbligato con un patteggiamento unificatore dicono che no, non è andato tutto liscio. E anche il fatto che ormai l'ordinamento sportivo si sia rassegnato semplicemente a fare copia e incolla di stralci di inchiesta nemmeno passati al vaglio di un giudice preliminare funziona. Ma dirlo significherebbe esporsi a sostenere che questa è stata una vicenda sbagliata sotto tanti punti di vista: troppo complesso. Meglio farsi pubblicità sulle spalle della Juventus".