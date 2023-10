Juve, Fagioli alla Procura: “Si, ho scommesso sul calcio”

Si susseguono nuovi aggiornamenti sulla vicenda che coinvolge Nicolò Fagioli , calciatore della Juventus . Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la Procura di Torino avrebbe ascoltato il giocatore in merito all'accaduto. Di fronte a essa, Fagioli avrebbe ammesso di aver partecipato a scommesse relative al calcio su piattaforme illegali e per questo autodenunciatosi.

Serviranno alcune settimane per la Procura per decidere sul deferimento che però appare dunque scontato per il giocatore della Juventus. Si parlerebbe della violazione dell'art. 24 comma 1, ovvero quello che comporterebbe a una squalifica non inferiore a tre anni e a un ammenda a partire dai 25 mila euro.