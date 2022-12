Juve l’ex CFO Cerrato: “Nel 2022 una perdita di 239 milioni”

Ecco le sue parole: "Impatti negativi ancora del Covid sul bilancio 2022 in particolare per la limitazione per l'accesso allo stadio e quindi i ricavi nei giorni da gare. Impatto negativo anche sui proventi dai diritti alle prestazioni dei giocatori. I numeri del bilancio 2022 sono differenti rispetto a quelli del 23 settembre perché sono state portate modifiche tenendo conto a rilievi sulla manovra stipendi. Gli effetti di tale approccio prudenziale non sono economicamente rilevanti sul triennio 2020/21/22. La perdita 2022 è di 239 milioni, con una riduzione ricavi di 37 milioni su 2021 e un indebitamento netto in forte riduzione".