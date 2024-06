Juve, Rabiot: “Contro l’Austria ho deciso di non risparmiarmi”

Al termine della partita contro l'Austria il centrocampista della Francia e della Juve Adrien Rabiot ha parlato delle sue condizioni fisiche

Al termine della partita contro l’Austria il centrocampista della Francia e della Juve Adrien Rabiot ha detto: “Mi sono trovato bene, non sapevo fino a che punto potessi arrivare ma avevo deciso di non risparmiarmi. Mi sono sentito molto bene, non ho avuto fastidi anche se era soprattutto quella la preoccupazione. Quello che ho fatto, l’ho fatto bene. Kante ha giocato una partita eccellente a centrocampo, eravamo molto complementari, è stato molto importante nel recupero del pallone. Siamo stati molto solidi, è una nostra caratteristica e sappiamo che in attacco abbiamo la qualità per segnare, anche se stasera non lo abbiamo fatto molto bene”.