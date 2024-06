Juve, i bianconeri in campo oggi a Euro2024

Chi sono i giocatori in campo oggi a Euro2024? Andiamo alla scoperta degli impegni dei bianconeri di lunedì 17 giugno

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto sulle partite dei bianconeri in campo oggi a Euro2024: “Nella giornata di lunedì 17 giugno un solo bianconero impegnato a Euro2024 per l’esordio nella manifestazione. All’appello, per quanto riguarda il debutto, dei giocatori della Juventus convocati dalle rispettive selezioni, mancano solamente Adrien Rabiot e Kenan Yildiz: quella di oggi sarà la giornata del numero 25. La Francia di Adrien Rabiot farà il suo esordio in questa edizione degli Europei nel match contro l’Austria. A Düsseldorf squadre in campo alle ore 21:00 per la sfida che chiuderà il Girone D, composto anche da Polonia e Olanda, affrontatesi ieri e terminata 1-2″.