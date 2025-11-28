Juve, Esposito: "Spalletti? È un allenatore di grande personalità. Deve essere bravo a..."

Le dichiarazioni di Mauro Esposito, ex bandiera del Cagliari, in un'intervista ai taccuini di Tuttosport: il suo pensiero su Spalletti

In una lunga intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport Mauro Esposito, ex bandiera del Cagliari, ha parlato di Luciano Spalletti e del periodo vissuto alla Roma. Questo il suo pensiero sul tecnico toscano attuale allenatore della Juventus. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista:

Mauro Esposito, che ricordi ha di Luciano Spalletti?

«Che mi faceva giocare poco (ride, ndr). Scherzi a parte, è stato uno dei migliori allenatori mai avuti. Quando eravamo insieme alla Roma, non è arrivato lo scudetto solamente per un punto».

E il gioco era spaziale.

«Certo, merito anche dei calciatori che avevo davanti: grandissimi. Quella Roma giocava a memoria. E Luciano ci diceva sempre una cosa…».

Cosa?

«Sempre palla a terra. Mai lanciarla. Spalletti è un allenatore che guardava qualsiasi cosa ed è attento su tutto».

Ne parla benissimo nonostante lo scarso minutaggio.

«Beh, è un allenatore di grande personalità. Con un carattere spigoloso, che devi saper prendere. Ma parlando per la mia esperienza, lui è stato fin troppo gentile anche con me. Quando mi lasciava fuori, almeno mi spiegava le motivazioni. Non è da tutti. E faceva piacere».

Ecco, il carattere di Luciano. Che tipo è?

«Particolare. Giustamente, da allenatore, voleva avere ragione sempre su tutto. Ogni tanto si beccava con qualcuno, ma aveva un rapporto eccezionale con tutti. Dentro lo spogliatoio era molto presente, spesso neanche si parlava di calcio. Ti faceva stare bene».

Cosa non ha funzionato in Nazionale?

«Potrebbe aver influito quello di cui parlano tutti: quello del ct è un mestiere diverso. Spalletti è attento su tutto, ha bisogno della quotidianità negli allenamenti, deve sentirsi la squadra completamente sua. Poi non è stata solo colpa sua: vedo che con l’Italia hanno fallito diversi tecnici. C’è carenza di giocatori, i risultati sono conseguenza di questo».

La sua Roma giocava a memoria. La Juventus può arrivare a quel livello?

«Sicuramente può arrivare a un ottimo livello, perché certamente potrà fare un ottimo lavoro. Dovunque sia stato, Luciano ha lasciato la sua impronta. Io sono sicuro che farà bene alla Juve. Avrà bisogno di tempo, certo. Però i giocatori ci sono e sono forti».

Di cos’altro avrà bisogno, oltre al tempo?

«Deve essere bravo a colmare i vuoti bianconeri. Estrapolando le migliori soluzioni, provando a farli rendere al massimo. La qualità del calcio di oggi è scesa, e tanto. Se penso a 15 anni fa, parecchi calciatori oggi alla Juve probabilmente sarebbero altrove. Spalletti si esalta in queste situazioni».

Un giocatore della sua Roma che servirebbe oggi a Torino?

«Direi Pizarro. E un De Rossi».

In mezzo al campo, insomma.

«Sì, di qualità e di personalità. Pizarro non gli toglievi mai la palla: Spalletti voleva che il gioco partisse sempre da lui».

E De Rossi?

«Uno di carisma, che non ha paura di niente: nei momenti di difficoltà può servire. Ora alla Juventus vedo poca qualità, ecco perché magari il mercato potrà essere davvero un fattore. Qualche giocatore di spessore potrà aiutare il mister».

Previsione, non pronostico: Spalletti centrerà i primi quattro posti?

«Sono tutte lì, lassù. La cosa positiva del campionato è ancora quella: c’è traffico».

E la Juve ne uscirà?

«Se parliamo di qualità della rosa, la Juventus deve per forza uscirne. E perciò rientrare tra le prime 4. Sono convinto che troverà la quadratura della squadra appena potrà lasciare meglio la sua impronta. E appena i calciatori saranno più in grado di seguirlo. Spalletti, se tutto fila liscio, nelle prime quattro ci entrerà di diritto. Ci sono tutte le qualità».