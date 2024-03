Juve, esordio con la Spagna per Huijsen: “Al lavoro per la prossima partita”

Di proprietà della Juve ma in prestito alla Roma: Dean Huijsen è uno dei talenti più brillanti prodotti dal progetto Next Gen. Il giovane difensore classe 2005 in giallorosso sta trovando minuti e fiducia, ma il suo futuro in bianconero è ancora tutto da decidere: la Vecchia Signora punterà su di lui o lo venderà? Nel frattempo, però, Huijsen è concentrato sulla Nazionale spagnola, con cui ieri ha fatto la sua presenza. Dopo la partita con la Spagna U21, infatti, il difensore su Instagram ha scritto: "Felice per i miei primi minuti con questa maglietta ma triste per il risultato. Continuiamo a lavorare per la prossima partita".