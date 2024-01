Da Vlahovic a Bremer: tutte le statistiche post Juve-Empoli

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match tra Juve e Empoli: “Dusan Vlahovic ha segnato sei gol in campionato nel 2024: nella storia della Juventus, soltanto Cristiano Ronaldo ha...

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match tra Juve e Empoli : "Dusan Vlahovic ha segnato sei gol in campionato nel 2024: nella storia della Juventus, soltanto Cristiano Ronaldo ha realizzato più marcature nel mese di gennaio in Serie A (sette nel 2020).

La Juventus ha raccolto 53 punti dopo le prime 22 gare in questa Serie A (16V, 5N, 1P): l’ultima volta che i bianconeri hanno fatto meglio in campionato a questo punto della stagione risale al 2019/20 (54 – dove chiusero al primo posto in classifica quel torneo).