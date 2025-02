Juve-Empoli, Motta: “Kolo Muani attaccante più mobile di Vlahovic”

Intervistato nel pre partita della sfida all'Empoli, l'allenatore della Juve, Motta, ha spiegato la scelta di Kolo Muani rispetto a Vlahovic

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita del match di Serie A contro l’Empoli, ha parlato il tecnico della Juventus, Thiago Motta. Di seguito le sue risposte alle domande.

Oggi serve la vittoria al di la della prestazione?

“Sì, è una partita importante. Giochiamo contro una squadra che ha messo in difficoltà tantissime squadre giocando in trasferta perché si difendono bene. Oggi per noi vale solo la vittoria. Dobbiamo andare a cercarla, a difendere bene, essere squadra e avere il risultato che vogliamo”.

Che tasti hai toccato e che occhi hai visto nella squadra?

“Oggi abbiamo Renato dietro per il quale sarà la sua prima partita dopo poco tempo con noi. E’ un ragazzo che si è messo subito a disposizione della squadra e sono convinto che darà un grande aiuto. A centrocampo abbiamo cambiato qualcosa perché abbiamo bisogno di giocatori che riescono anche ad andare e riempire l’area. Apriremo il campo da una parte con un esterno e dall’altra hanno la possibilità di cambiare la posizione, non dando punti di riferimento all’avversario e attaccare bene l’Empoli“.

Oggi Weah gioca in un altra posizione: c’è sempre il discorso della disponibilità?

“Sì, ho fatto l’esempio di Koop, così come quello di Weston. Oggi è il caso di Timothy. In passato lo ha fatto: nel Lille ha giocato molto da terzino. Prima di fare queste scelte, i giocatori devono essere convinti. Ne parliamo prima e loro sono convinti di farlo per il bene della squadra”.

Cosa da oggi Kolo Muani più di Vlahovic?

“Sono giocatori diversi. Dusan è più una punta centrale, mentre Randal ha fatto pure le fasce. E’ un giocatore più di movimento. Sono contento di averli perché da alternative alla squadra. Oggi partirà Randal, ma sono sicuro che, se servirà, Dusan sono sicuro che con le sue caratteristiche aiuterà la squadra”.