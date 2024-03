Juve, emissari inglesi all’Allianz Stadium: Koopmeiners osservato speciale

Il match tra Juventus e Atalanta, in programma all'Allianz Stadium, non sarà d'interesse solo per i tifosi bianconeri e nerazzurri. Infatti, oltre a tutti gli appassionati del calcio della Serie A, in particolare coloro interessati alla contesta delle posizioni Champions, ci saranno anche alcune presenze particolari. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono attesi ad assistere alla partita dagli spalti anche alcuni emissari del Manchester United.