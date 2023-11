Juve, emergenza centrocampo: con l’Inter scelte quasi obbligate

La sfortuna sembra volersi abbattere sul centrocampo della Juventus. Dopo Manuel Locatelli, anche Fabio Miretti ha lasciato il ritiro della Nazionale, in questo caso quella Under 21. Il giocatore ha dovuto arrendersi a una lombalgia che lo mette quantomeno in dubbio per il prossimo impegno dei bianconeri contro l'Inter. Discorso simili per Locatelli, il cui rientro non è ancora certo.