Juve, effetto Motta: non solo Mbangula, esordio anche per Savona.

Contro il Como l'allenatore della Juve Thiago Motta ha fatto esordire due giovani bianconeri: oltre a Mbangula anche Savona

Oltre alla vittoria la Juve contro il Como ha visto esordire anche due giovani della Next Gen. Se Mbangula è stato subito determinante, anche l’intuizione di Motta di schierare Savona ha regalato i suoi frutti.

Juve, esordio anche per Savona

Ecco il comunicato bianconero per l’esordio del giovane terzino: “Non solo Mbangula, grande protagonista della serata con esordio da titolare e primo gol con i più grandi, ma c’è spazio anche per la prima gioia di Nicolò Savona in Prima Squadra. Il classe 2003, che recentemente ha rinnovato il suo contratto col Club bianconero entrando ufficialmente a far parte della Prima Squadra, è subentrato a inizio ripresa prendendo il posto dell’autore del gol del 2-0 Weah nel match contro il Como. Un’altra soddisfazione per Savona cresciuto nel settore giovanile bianconero, transitato per tutte le categorie e ora presente anche tra i più grandi. Congratulazioni Nicolò!“.