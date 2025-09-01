Juve, Edon Zhegrova è al J Medical! Al via le visite mediche

Edon Zhegrova è il nuovo rinforzo della Juventus. Pochi minuti fa, inoltre, è arrivato al J Medical per le visite mediche di rito

Edon Zhegrova è il nuovo rinforzo della Juventus, che ufficializzerà l’operazione entro le ore 20 di oggi, giorno di chiusura del calciomercato. L’ esterno d’attacco classe 1999 proveniente dal Lille, attendeva soltanto il via libera per lasciare il club francese e raggiungere Torino. Pochi istanti fa, inoltre, il kosovaro è arrivato al J Medical dove inizierà le visite mediche di rito. È ufficialmente iniziata la sua avventura in bianconero.