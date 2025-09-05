Juve, ecco perchè Kostic è rimasto. Lo conferma...

La permanenza di Filip Kostic alla Juve è stata fortemente voluta da una persona del club. Di chi si tratta

Il futuro di Filip Kostic alla Juve ha tenuto banco durante l’ultima sessione di calciomercato estivo. Il serbo, che aveva attirato l’attenzione di diverse squadre, tra cui Atalanta, Roma, Benfica e Olympiacos, è stato alla fine confermato nella rosa bianconera.

Nonostante le offerte che sono arrivate per lui, la società ha deciso di trattenere il giocatore, considerandolo una risorsa fondamentale per la squadra. La decisione di mantenere il serbo nella rosa bianconera è di Igor Tudor. Scelta maturata dopo aver assistito a un’ottima pre-season, dove il giocatore ha dimostrato di essere in buona forma fisica e pronto a dare il massimo per la Juventus.

Il tecnico croato vede l’ex Eintracht come sostituto di Cambiaso sulla fascia sinistra, soprattutto considerando le esigenze tattiche della squadra. Con l’assenza di un’alternativa diretta per il numero 27 nella fascia sinistra, Kostic si è rivelato essere la scelta più naturale, avendo già esperienza e qualità per ricoprire quel ruolo in modo efficace.