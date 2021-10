Juve, è Vlahovic il primo obiettivo: trattativa avanzata con la Fiorentina

L'attaccante della Fiorentina prende tempo per il rinnovo e aspetta la Juve

redazionejuvenews

Ritorna l'entusiasmo in casa Juve dopo la quarta vittoria consecutiva che, ha messo in carreggiata i bianconeri in ottica scudetto. Le difficoltà riscontrate nelle prime uscite infatti, sembrano essere diminuite notevolmente e si spera di risolverle definitivamente nel minor tempo possibile. I due clean sheet consecutivi contro Chelsea e Torino ne sono la dimostrazione lampante di come la squadra abbia cambiato marcia nell'ultimo periodo.

Ma le difficoltà non sono mancate neanche in questo momento positivo, visto che il reparto offensivo della Vecchia Signora è praticamente decimato. Dopo la partenza di Ronaldo e gli infortuni di Dybala e Morata infatti, i soli attaccanti di ruolo a disposizione di Allegri sono Moise Kean e Kaio Jorge, con quest'ultimo rientrato proprio nel derby. Proprio per questo la dirigenza della Continassa continua a lavorare duramente sul mercato e tentare di piazzare in anticipo il prossimo colpo estivo.

Uno dei nomi che è stato piu volte accostato alla Juve è quello dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, sul quale sarebbero emerse delle novità clamorose. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, i bianconeri avrebbero individuato in lui il profilo ideale per rimpiazzare CR7, tanto da aver intavolato una trattativa gia ben avviata con il club gigliato. Questo sarebbe anche il motivo del suo mancato rinnovo fino ad ora con la Viola, con i quali, la Juve proverà a ripetere quanto fatto precedentemente con Chiesa e Bernardeschi. La cifra richiesta dalla Fiorentina per lasciare partire il suo bomber si aggira attorno ai 60 milioni, alla portata dunque del club piemontese che, proverà ad affondare il colpo per la prossima stagione.