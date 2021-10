Mercato Juve / Annuncio improvviso: “Ci siamo, ultimi dettagli e si chiude”

In casa Juve sono tanti i temi di mercato che tengono giornalmente banco. E non è certo un caso. Di lavoro da fare infatti ce n'è tanto e su diversi fronti.

La dirigenza deve intervenire - magari già a gennaio - sia in entrata che in uscita. La priorità sarebbe quella di vendere qualche giocatore attualmente fuori dal progetto tecnico di Allegri, per poi tentare l'assalto a qualche obiettivo importante. E' in particolare a centrocampo che si attendono le novità maggiori. La Juventus sarebbe ben lieta di trovare una sistemazione a McKennie e soprattutto a Ramsey, con Allegri che poi non disdegnerebbe affatto un nuovo rinforzo per la mediana bianconera.