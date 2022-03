Juve, Dybala: “Ora sto bene, non vedo l’ora di giocare”

L'infortunio di Paulo Dybala è ormai quasi totalmente alle spalle e la Joya è finalmente vicina al rientro in campo

Intervenuto a margine dell'evento benefico di presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, Paulo Dybala ha parlato delle sue condizioni: "Infortuni? Adesso sto bene, sono rientrato oggi, se il mister domenica mi fa giocare un po' ci sono, voglio giocare. Spero ora di giocarle tutte". Ieri il trequartista argentino è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, pronto a tornare in campo dopo il lungo infortunio. In un momento in cui l'infermeria della Juventus è piena, poter contare nuovamente su di lui sarà una Joya per Allegri.