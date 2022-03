Juventus, il report dell’allenamento: Bonucci out, Dybala in gruppo

La Juventus è tornata ad allenarsi dopo la Coppa Italia. Nuovo stop per Bonucci, Dybala torna a disposizione.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo la vittoria in Coppa Italia contro laFiorentina, è tornata al lavoro al Training Center. I ragazzi di Max Allegri sono infatti attesi da una sfida fondamentale per il prosieguo del campionato, ovvero la partita di domenica pomeriggio alle 18 contro lo Spezia, con la cornice dell'Allianz Stadium. Un match assolutamente da vincere per blindare il quarto posto e provare a dar fastidio alle prime tre, visto che si sarà, nella stessa giornata, anche Napoli-Milan, quindi potrebbe esserci la possibilità di rosicchiare alcuni punti alle squadre in cima al campionato. Lo Spezia non va però sottovalutato, visto che i liguri, fuori casa, hanno già battuto proprio il Napoli e il Milan, nella tanto discussa rete non convalidata a Messias.

Questo il comunicato del club bianconero sull'allenamento odierno:

"La squadra, come succede in ogni post gara, si è divisa in due gruppi per la sessione di allenamento odierna: scarico tra palestra e piscina per chi ha giocato ieri sera contro la Fiorentina, esercitazioni tecniche con possesso palla e sviluppo del gioco con partitella finale per gli altri.

Bernardeschi, Dybala e Rugani si sono allenati parzialmente in gruppo.

Bonucci, persistendo il fastidio al polpaccio riferito nel corso della partita di Empoli, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni.

Domani una nuova giornata di lavoro attende i bianconeri, con appuntamento fissato per il mattino."

Due le notizie rilevanti, lo stop diBonucci, che salterà sicuramente la sfida di domenica ed è a rischio per la partita contro la Sampdoria del prossimo weekend. L'ex Bari proverà a recuperare per gli ottavi di finale contro il Villarreal. La nota positiva è sicuramente il ritorno in gruppo di Dybala, Bernardeschi e Rugani, armi in più per Allegri per un eventuale 4-2-3-1, visti i pochi centrocampisti centrali a disposizione. Entrambi saranno convocati contro lo Spezia, ma difficilmente potranno partire dall'inizio.