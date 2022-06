Juve, Dybala verso l’Inter? Affare in stand by: priorità a Lukaku

Dopo l'addio alla Juve Dybala è alla ricerca di una nuova squadra: l'Inter è interessata ma i nerazzurri hanno messo tutto in pausa

redazionejuvenews

Sette lunghi anni all'ombra della Mole di Torino, poi circa un mese fa il commovente addio all'Allianz Stadium e ai compagni bianconeri: la prossima stagione Paulo Dybalanon sarà più un giocatore della Juventus. Il talento argentino e la Vecchia Signora hanno deciso di prendere due strade differenti, per lui niente rinnovo di contratto. Sulla Joya si è subito fiondata l'Inter, con Beppe Marotta che ha fiutato il colpo a parametro zero. Affare concluso? Tutt'altro. I nerazzurri hanno messo in stand by l'affare Dybala, che ora rischia davvero di rimanere senza una casa.

Facciamo chiarezza. Dybala resta un obiettivo dei nerazzurri, tanto che alcune settimane fa la dirigenza del club milanese ha incontrato Antun, agente del giocatore. Il problema è che i contatti tra le due parti sono finiti lì. La distanza tra domanda e offerta non è molto ampia, ma l'Inter ha preferito dare priorità a Romelu Lukaku. Il bomber belga, infatti, è ad un passo dal ritorno in Italia: per lui è pronto un prestito oneroso da 8 milioni di euro, senza diritto di riscatto. Dopo la delusione dell'esperienza al Chelsea, il classe 1993 ha fatto di tutto pur di tornare a Milano ed è ora ad un passo dalle firme. L'annuncio ufficiale potrebbe addirittura arrivare nelle prossime ore.

L'Inter, quindi, impegnata nelle trattative con i Blues per Lukaku ha messo in pausa l'operazione Dybala. Ma la domanda ora sorge spontanea: La Joya è ancora una priorità? Con Lukaku e Lautaro come titolari e Dzeko e Correa come sostituti, i nerazzurri avrebbero un attacco di tutto livello. Un giocatore come Dybala potrebbe sicuramente aumentare ancora la qualità, ma rischia di essere un po' di troppo. E ora? La Roma si è più volte detta interessata al fantasista argentino, ma per il momento nessuna offerta ufficiale. Dybala aspetta l'Inter, poi si vedrà.