Juve, senti Adani: “Con Dybala e Lukaku Inter super squadra”

L'ex giocatore nerazzurro, ora commentatore televisivo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile grande calciomercato dell'Inter.

redazionejuvenews

Il mercato in questi giorni è molto caldo e in particolar modo per l'Inter, impegnata in tante operazioni. I nerazzurri, insieme al Milan, saranno i principali avversari di una Juveche vuole tornare a vincere nella prossima stagione. Oggi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ne ha parlato anche Daniele Adani, ex difensore nerazzurro. L'argomento del giorno è il possibile ritorno di Lukaku: "L’arrivo di Romelu sarà uno stimolo anche per Simone (Inzaghi), che dovrà confermare una crescita legata pure a nuove proposte nel sistema di gioco. Dopo l’esperienza di un anno fa, fallimentare un po’ per tutti, non so da dove ripartirà l’Inter ma la certezza è che torna un giocatore che nel biennio in nerazzurro ha fatto solo cose belle. Inzaghi avrà una super squadra".

Dopo averlo ceduto a 115 milioni, tornerebbe in prestito: "Dal punto di vista economico e finanziario è stato un capolavoro, ma poi non è arrivato lo scudetto. Da quello tecnico, malgrado una stagione in cui l’Inter ha saputo cambare il proprio gioco, l’assenza di Lukaku si è sentita. Aveva contribuito come nessuno al titolo del 2021".

Inzaghi potrebbe pensare al tridente: "Ci dovrà lavorare, ma i giocatori in rosa ci sono. Vero che è uscito Perisic, ma entra Mkhitaryan, c’è Calhanoglu, Gosens quando è stato bene ha fatto il titolare nella Germania, Brozovic e Barella sono dei top, se arriva Dybala ha già giocato una finale di Champions. Mentre Lautaro è titolare dell’Argentina che è tra le favorite del Mondiale".

Ma il tecnico dovrebbe trovare il modo di far giocare Lukaku, Dybala e Lautaro Martinez: "Vedo tre titolari che si possono alternare ma anche giocare insieme in certe occasioni. Però nessuno di loro può fare l’esterno né la mezzala, quindi va cambiato il sistema. Il calcio moderno impone di evolversi. Si può passare al 3-4-1-2 senza cambiare la difesa a tre, oppure al 4-3-1-2 per tenere Brozovic e i due interni".

Anche se Inzaghi è un fedelissimo del 3-5-2: "Sì, ma Inzaghi ha portato novità e dovrebbe evolversi ulteriormente capendo che si può rinunciare a un centrale per mettere una stella in più. Ovviamente capendo quando farlo e come si integrano le parti. Barella e Brozovic poi sono dei maratoneti. Epic a due gioca già nella Croazia e in fondo lo ha fatto anche nell’Inter, abbassandosi sulla linea di De Vrij. Nessuno come Inzaghi in fondo ha dimostrato che i ruoli non esistono, che a fare la differenza sono mansioni, compiti e capacità di sacrificio".