Nedved: “Su Dybala decisione collettiva. Stasera decisiva”

Il vicepresidente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro l'Inter valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro l'inter tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, nella partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di serie A. Il vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved ha parlato a pochi minuti dall'inizio della sfida.

“Dybala all’Inter? Non mi sono posto questa domanda. Siamo contenti che si stia comportando da professionista, l'ho visto bene in settimana, sta crescendo fisicamente”.

"Siamo in un momento dove questa partita per entrambe è decisiva, per tanti motivi. Per loro per lo scudetto per noi per pensare al terzo posto"

“ La decisione su Dybala l’abbiamo condivisa a tutti i livelli, non c'entra con il giocatore, è stato sempre importante e lo sarà per la sua prossima squadra. Che tipo di giocatore cerchiamo? Non so, abbiamo fuori Chiesa che è ottimo, poi penseremo tutti insieme come allestire il parco attaccanti. Le idee ci sono e sono chiare".