Juve, DV9: allarme rientrato alla Continassa. Il serbo ci sarà domenica

Sospiro di sollievo alla Continassa per Dusan : il serbo ci sarà contro la Dea . Secondo Tuttosport: "La forma di lombalgia che aveva rifatto capolino dopo lo spezzone dell’attaccante serbo contro il Lecce ha infatti rimesso “giudizio”, per cui DV9 s’è potuto allenare regolarmente assieme ai compagni di squadra e si candida a riprendersi il posto da titolare , con il preventivato ritorno in panchina di Milik, tornando così a fare coppia con Chiesa".

Lavoro a parte anche per Danilo, Bremer e Fagioli, oltre che per Chiesa, ma saranno tutti convocabili per la trasferta contro l'Atalanta. Brutte notizie invece per Moise Kean che rischia il forfait (il problema alla tibia fatica a rientrare). Al suo posto potrebbe apparire di nuovo Yildiz tra i convocati di Allegri. Infine tra oggi e domani il tecnico dovrà sciogliere il ballottaggi sulla fascia sinistra e in difesa.