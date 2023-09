Marchetti: “Juventus criticata ma al vertice. Vince il corto muso”

Su Tmw, Luca Marchetti ha commentato la classifica della Juventus . Per il giornalista i risultati, nonostante alcune opinioni poco edulcorate sulle prestazioni, sarebbe molto positiva. La sconfitta dell' Inter in casa contro il Sassuolo rilancerebbe le ambizioni, tra le altre, della squadra allenata da mister Allegri . I bianconeri si troverebbero infatti al 3° posto a sole due lunghezze dalla coppia formata dai nerazzurri e il Milan.

Ecco le sue parole: "La Juve, anche lei messa in croce per la sconfitta contro il Sassuolo e ora, con il cortomuso di Allegri, sempre lassù si trova. Lo stesso Allegri ha sottolineato questo: siamo passati da essere l’anti Inter ad essere dei brocchi. In una settimana, per una sconfitta".