Juve, Vlahovic: “Occasioni importanti ma non ho niente da rimproverarmi”

Al termine della partita contro il Napoli il giocatore della Juve Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Se voglio fare quello step ulteriore devo sfruttare tutte le occasioni, non c'è altro da dire. Ho avuto occasioni importanti ma non ho niente da rimproverarmi, ma non ho una giustificazione. La squadra ha fatto un'ottima partita, siamo un grande gruppo".