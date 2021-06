Juve, due nuove idee per l’attacco

Ecco le ultime suggestioni per il reparto offensivo

Dopo due giorni di pausa in seguito alla fine dei gironi, l'Europeo tornerà in campo quest'oggi con le prime sfide degli ottavi di finale. In campo alle 18.00 Danimarca-Galles, mentre alle 21.00 sarà la volta dell'Italia di Roberto Mancini, che in quel di Wembley dovrà vedersela contro l'Austria. La competizione è anche un'occasione per chi, come la Juventus, è in cerca di nuovi rinforzi per la propria rosa. Il club bianconero, dopo il rinnovo del prestito di Alvaro Morata, è in cerca di un centravanti da alternare allo spagnolo, che nella passata stagione ha accusato la mancanza di un'alternativa che gli permettesse di tirare il fiato di tanto in tanto.