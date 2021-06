Juve, la situazione dei giocatori che tornano dai prestiti

Il punto della situazione sui rientri dai prestiti

Il mercato è tra gli argomenti di discussione di maggior rilievo in casa Juventus. Il club bianconero, ad una settimana dall'avvio della finestra dei trasferimenti, è al lavoro per rinforzare la rosa secondo le richieste di Massimiliano Allegri. Prima di salutare i nuovi acquisti, però, ci sarà da cedere. Diversi sono i giocatori fuori dai piani tecnici, ma prima di risolvere queste situazioni bisognerà capire cosa farne di coloro che rientreranno a breve dai prestiti. E i giocatori non sono pochi.

Si parte da Mattia De Sciglio. Punto fermo indiscusso sotto la precedente gestione del mister livornese, e alternativa nell'annata sotto la guida di Maurizio Sarri, il numero 2 era stato ceduto in prestito al Lione con l'arrivo in panchina di Andrea Pirlo, che non aveva posto per lui nei suoi piani. Dopo un anno la situazione non sembra cambiata. Nonostante la stima di Allegri, infatti, l'ex Milan rimane sulla lista dei partenti. Rimanendo alla difesa bisogna affrontare la situazione legata a Daniele Rugani. Travagliata l'ultima stagione del centrale, che a gennaio ha fatto ritorno in Italia accasandosi al Cagliari, dopo la prima parte di campionato passata nelle file dei francesi del Rennes. I rossoblù sardi non lo riscatteranno, ma per lui un posto nella rosa juventina potrebbe esserci.