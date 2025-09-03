Juve, due club avevano tentato di comprare Zhegrova! Ecco quali

La telenovela Zhegrova è finita in maniera positiva per la Juve. Tuttavia, il kosovaro poteva approdare tempo fa in Italia

Edon Zhegrova è stato uno degli acquisti più interessanti della Juventus in questa sessione di mercato, ma la sua avventura in Serie A è stata molto più vicina di quanto si possa pensare. Prima di arrivare alla Vecchia Signora, l’esterno kosovaro è stato a lungo nel mirino di due dei club più importanti della Serie A: Milan e Napoli.

Anche il Napoli, attraverso il suo direttore sportivo Giovanni Manna, aveva provato a strapparlo al presidente del Lille, Olivier Letang. Il club partenopeo aveva tentato almeno un paio di volte di concludere l’affare, ma ogni tentativo era stato vanificato dalla concorrenza e dai continui alti costi richiesti dal Lille per il trasferimento.

Non è finita qui. Il kosovaro, infatti, era anche un pallino di Paolo Maldini, lo aveva individuato come potenziale rinforzo per la fascia. Il Milan, sempre alla ricerca di nuovi talenti, aveva seguito Zhegrova a lungo, ma non è mai riuscito a portarlo in rossonero, nonostante il forte interesse e le trattative avviate.