Juve, contatti con il Genoa per Gudmundsson: c’è una contrapartita

Felipe Anderson ha deciso di andare al Palmeiras mentre Zaccagni sembra aver trovato l'accordo per il rinnovo con la Lazio, ma la Juve non resterà ferma a guardare. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante e il possibile nome potrebbe essere quello di Albert Gudmunsson. Il giornalista Matteo Moretto su X ha infatti scritto: "Negli ultimi giorni la Juventus ha avuto contatti diretti con il Genoa per Albert Gudmundsson. Il calciatore islandese è molto apprezzato da Cristiano Giuntoli. Nell’eventuale operazione tra club verrebbe inserita una contropartita per abbassare la cifra finale del cartellino". Primi contatti, quindi, con il Genoa: la Juve per convincere il club rossoblù potrebbe inserire una contropartita e il nome potrebbe essere quello di Barrenechea.