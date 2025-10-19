Juve, Douglas Luiz trova spazio nel Nottingham Forest? Le ultime sul brasiliano

Il centrocampista brasiliano nella precedente stagione con la Juventus ha collezionato 27 partite senza alcun gol e neanche un assist

Oltre ad essere concentrata sul proprio percorso di Serie A e Champions League, la Juventus continua ad osservare anche il rendimento di quei calciatori che nella scorsa sessione di calciomercato hanno salutato la Continassa per provare a trovare minutaggio altrove. Tra questi vi è ovviamente anche Douglas Luiz. In particolare, dopo due partite di Premier e una di Europa League saltate per infortunio, il centrocampista brasiliano si sta integrando maggiormente con il Nottingham Forest, squadra che ha sollevato dall’incarico Ange Postecoglou dopo gli ultimi risultati insoddisfacenti.

Nel frattempo, Douglas Luiz ha collezionato la seconda presenza delle quindici necessarie per far scattare il riscatto obbligatorio, l’unico vincolo è che siano presenze da almeno quarantacinque minuti in campo, prassi ormai generale dei contratti con clausola d’acquisto.

Una buona notizia che giunge dopo le recenti preoccupazioni derivanti dal problema al bicipite femorale, che ogni tanto torna a infastidire l’ex bianconero, giocatore che nella precedente stagione ha disputato 27 partite senza alcun gol e neanche un assist. Il club inglese ha speso 3 milioni soltanto per il prestito e ne dovrebbe versare altri 25 per l’acquisto a titolo definitivo. Operazione però che potrebbe andare in porto a patto che Douglas Luiz continui a trovare spazio.