Juve-Dortmund, un big del Borussia out per la gara di Champions?
Home > Juve News

Juve-Dortmund, un big del Borussia out per la gara di Champions?

Stefania Palminteri
15 Settembre, 18:00
Champions League
A Dortmund c'è apprensione per le condizioni di un big del Borussia, che potrebbe essere out nella sfida contro la Juve

Dopo l’emozionante vittoria contro l’Inter, per 4-3, la Juve di Tudor è pronta a scendere in campo domani contro il Borussia Dortmund, nel primo match della League Chase di Champions League. Tuttavia, in Vestfalia sono preoccupati per le condizioni di un top dei giallonero: Serhou Guirassy.

Il bomber ha accusato, infatti, un problema alla spalla nell’ultima gara contro l’Heidenheim. Tuttavia, il francese naturalizzato guineano, alla fine, dovrebbe aver ricevuto l’ok dallo staff medico del club per allenarsi prima della partenza a Torino.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 15 Settembre, 17:00
Juve-Inter, Tacchinardi: “Tudor come Lippi. Scudetto? Sarebbe troppo…”
Intervenuto a Pressing, Alessio Tacchinardi, ex difensore bianconero, ha parlato degli obiettivi della Juve di Tudor
Stefania Palminteri - 15 Settembre, 16:00
Juve-Inter, Cesari sul contatto Thuram-Bonny: “Colombo aspettava…”
Riccardo Focolari - 15 Settembre, 15:00
Juve, l’ex allenatore di Adzic: “È un mix tra Jugovic e…”
Stefania Palminteri - 15 Settembre, 14:00
Champions League, Juve: dubbi sull’XI titolare per Tudor
Riccardo Focolari - 15 Settembre, 13:19
FIGC, Gravina: “L’Italia è capitata con Israele. Non giocare vuol dire…”
Edoardo Pettinelli - 15 Settembre, 13:00
Juventus, quali sono i giocatori più impiegati fino ad ora? Il dato dice che…
Stefania Palminteri - 15 Settembre, 12:30
Juventus, la forza è del collettivo: il dato dei gol segnati che lo dimostra
x