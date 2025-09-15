Juve-Dortmund, un big del Borussia out per la gara di Champions?

Dopo l’emozionante vittoria contro l’Inter, per 4-3, la Juve di Tudor è pronta a scendere in campo domani contro il Borussia Dortmund, nel primo match della League Chase di Champions League. Tuttavia, in Vestfalia sono preoccupati per le condizioni di un top dei giallonero: Serhou Guirassy.
Il bomber ha accusato, infatti, un problema alla spalla nell’ultima gara contro l’Heidenheim. Tuttavia, il francese naturalizzato guineano, alla fine, dovrebbe aver ricevuto l’ok dallo staff medico del club per allenarsi prima della partenza a Torino.