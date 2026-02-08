Juve, dopo Yildiz tocca a McKennie: cosa filtra sul rinnovo

Chiuso il capitolo relativo al rinnovo del numero 10, la dirigenza della Juve ha immediatamente voltato pagina per concentrarsi su Weston McKennie. Il centrocampista texano, diventato ormai un perno insostituibile dello scacchiere bianconero, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, una data che inizia a farsi pericolosamente vicina per le strategie del club.
Proprio per evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero, la questione del suo prolungamento ha subito una brusca accelerazione. Entrambe le parti desiderano continuare insieme il percorso iniziato anni fa, soprattutto dopo le prestazioni con Luciano Spalletti in panchina.
Per trasformare questa reciproca stima in un accordo formale, è già stato fissato un incontro chiave per la prossima settimana. Seguiranno aggiornamenti.