Juve, dopo Yildiz e McKennie tocca a Spalletti. Pronto il rinnovo?

Nonostante le eliminazioni incassate in Coppa Italia e Champions League, il board della Juve vuole il rinnovo di Spalletti

Il rinnovo di Kenan Yildiz, arrivato alcune settimane fa, era il primo tassello per porre le basi per la Juve del futuro. Volendo evitare l’ennesima rivoluzione estiva, il club bianconero ha anticipato le mosse, procedendo con il rinnovo di Weston McKennie che verrà annunciato nei prossimi giorni.

Dopo i due calciatori, sarà anche il turno dell’allenatore. Luciano Spalletti è diventato presto un aspetto prioritario, a prescindere dalle difficoltà dell’ultimo periodo. Il tecnico di Certaldo ha convinto la presidenza e, molto probabilmente, a breve arriverà il rinnovo fino al 2027. Seguiranno aggiornamenti.