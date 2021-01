Juve: dopo gennaio tour de force anche a febbraio

TORINO – La Juventus sta per terminare il mese di gennaio nel migliore dei modi, con il tour de force che il primo mese dell’anno ha messo di fronte ai bianconeri che è stato superato alla grande, in attesa domani dell’ultima partita contro la Sampdoria, con la squadra di Andrea Pirlo che ha vinto tutte le partite, compresa la finale della Supercoppa Italiana, tranne quella a San Siro contro l’Inter, persa per 2-0 in quella che è stata la peggiore partita dell’era del nuovo allenatore bresciano.

In attesa del match di domani contro la Sampdoria, che la Juventus vuole vincere per continuare la sua marcia, i bianconeri si apprestano ad entrare in un altro mese, quello di febbraio, decisivo e cruciale per il loro futuro. Anche nel secondo mese dell’anno infatti, i bianconeri affronteranno partite ogni tre giorni, in tre competizioni diverse: oltre al campionato infatti, la Juventus giocherà le semifinali di andata e ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, e soprattutto le sfide valevoli per gli ottavi della Champions League contro il Porto.

I bianconeri competeranno quindi in tre diverse competizioni, con lo stesso obiettivo di sempre, quello di vincere: dopo la partita con la Sampdoria di domani, prima del girone di ritorno, la Juventus affronterà martedì l’Inter a San Siro nella semifinale di andata della Coppa Italia. La sfida di ritorno i bianconeri la disputeranno la settimana successiva tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, con le due partite che saranno intervallate dalla sfida di campionato contro la Roma, anche questa in programma a Torino. Dopo il ritorno contro l’Inter per gli uomini di Pirlo ci sarà la sfida contro il Napoli di campionato, alla quale farò seguito l’andata degli ottavi di finale di Champions League, che i bianconeri giocheranno in casa del Porto. Le sfide a Crotone e Hellas Verona chiuderanno il mese, che porterà a marzo alla sfida di ritorno contro il Porto.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<