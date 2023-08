Juve, dopo Bonucci anche Pjaca lascia Torino: le condizioni

Dopo la partenza di Leonardo Bonucci che nel pomeriggio ha lasciato Torino alla volta di Berlino, anche Marko Pjaca ha lasciato la Juventus a titolo definitivo. La società contribuirà al suo ingaggio, fuori portata del Rijeka, il club croato dove si trasferirà il giocatore. Per il classe '95 - dopo una stagione non memorabile con la maglia dell'Empoli- pronto un contratto triennale da quasi 600 mila euro complessivi. Come riferito Romeo Agresti su goal.com, il croato partirà domani mattina.